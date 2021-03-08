Берлин, , 08:38 — REGNUM Немецкий автопроизоводитель Porsche представил две первые модели своих велосипедов с электрическими двигателями. Об этом сообщает портал TechCrunch.

В Porsche отметили, что идея выпуска электрических велосипедов появилась в компании после запуска производства первого электромобиля Taycan. Для разработки электровелосипедов Porsche привлекла экспертов компании Rotwild, специализирующейся на таких устройствах.

Две модели электровелосипедов Porsche получили название eBike Sport и eBike Cross. Первая предназначена для ежедневного использования, вторая — для пересечённой местности.

Porshe наладила производство электрических велосипедов на своём заводе в городе Дибург (Германия). Ожидается, что они поступят в продажу в первой половине 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Porshe представила новый электроуниверсал Taycan Cross Turismo.

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