Чикаго, США, , 08:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграл команду «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 3:6.

Счет в матче открыли «Блэкхоукс» голом швейцарского форварда Филиппа Курашёва (11-я минута), которые голами шведского нападающего Маттиаса Янмарка (16-я, в большинстве) и еще одного швейцарского форварда Пиуса Зутера (24-я) довели его до 3:0 в свою пользу.

Однако на этом хоккейная удача хозяев закончилась и последовавшие за эти безответные шайбы чешского форварда Ондржея Палата (24-я, в большинстве), оформившего в матче дубль Янни Гурда (25-я и 37-я, в большинстве), шведского защитника Виктора Хедмана (28-я, в большинстве), Алекса Киллорна (55-я) и Патрика Маруна (58-я, в большинстве), принесли уверенную победу «Тампе».

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отличился в матче одной результативной передачей, его одноклубник — российский голкипер Андрей Василевский — отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров и российский форвард «Тампы» Александр Волков не отметились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующей встрече «Тампа», проигравшая прошлый матч, 10 марта сыграет с клубом «Детройт Ред Уингз». «Чикаго», который выиграл прошлую встречу, в этот же день встретится с командой «Даллас Старз».