Ташкент, , 08:36 — REGNUM В Узбекистане за сутки подтвердили 43 новых случая инфицирования SARS-CoV-2, сообщили 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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37 случаев выявили в столице Узбекистана в результате проведенного эпидемиологического расследования, три случая подтвердили в Ташкентской области, два — в Андижанской и один — в Сурхандарьинской области.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 80 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки выздоровел 31 инфицированный, с начала пандемии инфекцию побороли 78 915 человек.

«В настоящее время из 682 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжелом состоянии, 27 — в критическом», — добавили в минздраве.

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Напомним, в предыдущие сутки в Узбекистане выявили 51 случай заражения коронавирусом.