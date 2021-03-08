Ташкент, 8 марта 2021, 08:36 — REGNUM В Узбекистане за сутки подтвердили 43 новых случая инфицирования SARS-CoV-2, сообщили 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
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37 случаев выявили в столице Узбекистана в результате проведенного эпидемиологического расследования, три случая подтвердили в Ташкентской области, два — в Андижанской и один — в Сурхандарьинской области.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 80 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки выздоровел 31 инфицированный, с начала пандемии инфекцию побороли 78 915 человек.
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Напомним, в предыдущие сутки в Узбекистане выявили 51 случай заражения коронавирусом.