Москва, , 08:27 — REGNUM Всероссийский студенческий корпус спасателей сегодня, в часть праздника 8 Марта, проводит акцию «В благодарность за Службу!». Добровольцы поздравят с Международным женским днем сотрудниц МЧС России, находящихся в весенний праздник на служебном посту.

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Как сообщает пресс-служба общественников, в акции примут участие 600 студентов-спасателей из 52 регионов страны.

Женщины МЧС России вносят большой вклад в работу чрезвычайного ведомства, работают в диспетчерской, отвечают за финансы, материальное обеспечение, кадровую и воспитательную работу, ведут учет и порядок в делопроизводстве.

Их грамотные действия зачастую не менее важны, чем действия спасателей и пожарных, а порой имеют решающее значение в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Девушки — психологи МЧС России выезжают вместе с оперативной группой на происшествия для оказания квалифицированной психологической помощи пострадавшим и их родственникам. Женщины несут важную и ответственную службу, отмечают авторы акции.

Напомним, акция ежегодная — добровольцы ВСКС по традиции подарят девушкам и женщинам, работающим в спасательных подразделениях, букеты цветов и хорошее настроение.