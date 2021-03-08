Бильбао, Испания, , 08:28 — REGNUM Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао переиграл команду «Гранада» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

У хозяев забитыми мячами отличились форварды Асьер Вильялибре (8-я минута) и Алехандро Беренгер (90+1-я).

В составе «Гранады» голом отметился нападающий Хорхе Молина (78-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Атлетика» стало 33 очка, команда из Бильбао находится на восьмом месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Гранады» 33 очка и десятое место.