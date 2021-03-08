Миннеаполис, США, , 08:19 — REGNUM Демонстрация с участием нескольких сотен человек состоялась перед началом судебного заседания по делу об убийстве чернокожего Джорджа Флойда в американском штате Миннесота. Об этом 8 марта сообщает газета Star Tribune.

Акция состоялась возле здания суда округа Хеннепин в городе Миннеаполисе. Здесь 8 марта начнётся отбор жюри присяжных, которые примут участие в судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда. Здание суда в целях безопасности заранее было огорожено металлическими и бетонными заборами.

Отмечается, что демонстрация носила исключительно мирный характер. Участники акции прошли по улицам Миннеаполиса с плакатами, призывающими добиться справедливости для погибшего Флойда. В акции приняли участие и друзья Флойда, которые несли муляж гроба, усыпанный цветами. Никаких инцидентов в ходе мероприятия зафиксировано не было.

Напомним, чернокожий мужчина Флойд погиб во время задержания его полицейскими в мае 2020 года. Предполагается, что причиной смерти мог стать удушающий приём, который применил сотрудник полиции Шовин. Гибель Флойда стала причиной многочисленных акций протеста против произвола полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минюст США отказался от сделки, которую предложи экс-полицейский Шовин, обвиняемый в убийстве Флойда.

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