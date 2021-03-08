Неаполь, Италия, , 08:19 — REGNUM Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» уверенно обыграл команду «Болонья» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль форвард Лоренцо Инсинье (8-я и 76-я минута) и нигерийский нападающий Виктор Осимхен (65-я).

Единственный гол «Болоньи» записал на свой счет полузащитник Роберто Сориано (73-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Наполи» стало 47 очков, команда находится на шестом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Болоньи» 28 очков и двенадцатое место.