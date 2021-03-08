Мадрид, , 08:12 — REGNUM Руководство концерна Volkswagen AG планирует провести модернизацию завода Seat недалеко от Барселоны, чтобы производить на нём только автомобили с электрическими двигателями. Об этом сообщает агентство Bloobmerg.

Проект масштабной модернизации завода должно одобрить правительство Испании. Для обсуждения условий реализации этого проекта была проведена встреча с участием короля Испании Филиппа VI, председателя правительства Испании Педро Санчеса и генерального директора Volkswagen Герберта Дисса.

Дисс рассказал, что Испания может стать центром по производству электромобилей и комплектующих для них в Европе. Он подчеркнул, что после модернизации завода Seat в Испании может быть запущено производство аккумуляторных батарей для электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Volkswagen заявили, что к концу текущего десятилетия концерн планирует обеспечить до 70% поставок электромобилей в страны Европы.

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