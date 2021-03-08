Лондон, , 08:10 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» нанес поражение с разгромным счетом другой лондонской команде — «Кристал Пэлас» — в матче 27-го тура чемпионата Англии. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей голы забили оформившие в матче дубли форварды Гарет Бэйл (25-я и 49-я минута) и Гарри Кейн (52-я и 76-я), причем последний стал также автором двух голевых передач.

Автором единственного гола «Кристал Пэлас» стал бельгийский форвард Кристиан Бентеке (45+1-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Тоттенхэма» 45 очков, команда находится на шестом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги. У «Кристал Пэлас» 34 очка и тринадцатое место.