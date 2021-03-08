Бишкек, , 08:10 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 33 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 8 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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Всего в стране подтвердили 86 583 случая заражения, 1473 из них оказались со смертельным исходом (за сутки зарегистрировали две смерти).

83 575 инфицированных выздоровели (45 человек за сутки), 594 — находятся на лечении (334 — в стационарах медицинских учреждениях, 260 — лечатся амбулаторно).

С начала пандемии в Киргизии было зарегистрировано 4206 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 4195 из них выздоровели.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике подтвердили 44 случая заражения SARS-CoV-2.