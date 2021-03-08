Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что летом ожидает рождения девочки. Своими откровениями герцогиня Сассекская поделилась во время интервью телеведущей Опре Уинфри, которое транслировалось 7 марта телеканалом CBS.

О своей беременности Меган Маркл объявила в феврале текущего года, однако пол будущего ребёнка до сих пор был неизвестен. По словам принца Гарри, любой ребёнок — это замечательно, но когда в семье рождается мальчик, а затем девочка, «чего же еще можно желать».

Интервью принца Гарри и его супруги Опре Уинфри вызвало скандал в Великобритании. Меган Маркл сделала сразу несколько признаний, вызвавших сильный резонанс. В частности, она утверждала, что в королевской семье её первому ребёнку не хотели давать титул и охрану из-за опасений за цвет кожи будущего ребёнка. По словам Маркл, это обсуждалось с её супругом, принцем Гарри, однако герцогиня отказалась назвать имя инициатора обсуждений.

Напомним, в настоящее время Меган Маркл и принц Гарри живут в американском штате Калифорния, куда они уехали после отказа от королевских полномочий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл «объявили войну» британской королевской семье.

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