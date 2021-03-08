Мюнхен, Германия, , 07:50 — REGNUM В городе Мюнхен (Германия) неизвестным веществом облили могилу одного из лидеров организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ), Степана Бандеры. Об этом 7 марта в своем микроблоге в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Читайте также: В Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры

«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене», — написал дипломатический представитель Украины, добавив, что могилу националиста облили неизвестным веществом.

Читайте также: В Мюнхене неизвестные облили могилу Бандеры черной краской

Мельник также призвал немецких правоохранителей найти виновных и привлечь их к ответственности.

«Какой стыд, что демонизацией С. Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», — добавил он.

Дипломат также опубликовал фотографию с места происшествия. На фотографии видно, что возле могилы националиста лежат несколько пустых канистр.

Напомним, что это не первый случай осквернения могилы одного из лидера украинских националистов. Подобное происходило в 2014, 2015, 2016 годах.

Читайте также: На Украине стадион в одном из городов назвали в честь лидера УПА*

Как сообщало ИА REGNUM, в украинском городе Тернополь стадион назовут в честь одного из главнокомандующих украинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича.