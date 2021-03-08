Посёлок городского типа Листвянка, Иркутская область, , 07:38 — REGNUM В Иркутской области, прямо на льду «Священного моря», состоялось торжественное открытие Года Байкала. Как сообщает пресс-служба областного правительства, накануне, 7 марта, на ледовую площадку фестиваля «Живи на Байкале» в пос. Листвянка помимо губернатора Приангарья Игоря Кобзева прибыли депутат Государственной Думы РФ, Национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие почетные гости, в том числе — из Великобритании и Португалии.

«Планом, который утвердило Правительство Иркутской области, предусмотрено проектирование и строительство очистных сооружений, дорог, лесовосстановление, субботники, экологические акции, международные и региональные фестивали.

Также в этом году пройдет Байкальский экологический диктант, планируется проведение международной конференции по устойчивому развитию Прибайкальской территории», — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Он поблагодарил всех неравнодушных жителей и гостей за бережное отношение и сохранение уникальной природы Байкальского региона.

«Уверен, что в ближайшее время озеро Байкал будет нашим самым большим ресурсом — и политическим, и экономическим, и нравственным. Самое главное, что мы должны сделать — это сохранить и преумножить богатства этого великого озера, исправить весь накопленный ущерб и дать природе восстановиться.

Уверен, что в Иркутской области будет зарождаться еще много инициатив, и отсюда пойдет объединение мира во имя будущего. Байкал — это место силы, главное место на планете», — сказал Вячеслав Фетисов.

Напомним, озеро Байкал — один из самый древних водоемов на нашей планете и крупнейший резервуар пресной воды (содержит примерно 20% процентов всех мировых запасов). Его возраст составляет около 25 миллионов лет. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО.

Президент России Владимир Путин положительно оценивал предложение объявить в стране Год Байкала, но в конце декабря 2020 года подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Поэтому наступивший 2021 год годом Байкала будет только для Иркутской области. Основные мероприятия будут проводиться в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах.

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