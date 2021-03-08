Киото, Япония, , 07:30 — REGNUM Не допустить легализации наркотиков призвал Организацию Объединённых наций глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе своего онлайн-выступления 8 марта на XIV международном конгрессе по предотвращению преступности в японском городе Киото. Для журналистов ведётся прямая трансляция с мероприятия.

Колокольцев отметил, что мировую проблему наркоторговли надо решать сбалансированно и комплексно на основе неукоснительного соблюдения странами обязательств по профильным конвенциям ООН. Также глава МВД РФ указал на недопустимость легализации наркотиков и обратил внимание на изменение маршрутов наркотрафика в период пандемии.

Напомним, согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализацию и легализацию наркотиков в России в 2020 году приравнена к угрозе национальной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН опроверг информацию о безопасности каннабиса.

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