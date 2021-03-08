Иркутск, 8 марта 2021, 07:27 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 8 Марта, поздравил женщин с праздником. В его обращении, в частности сказано:
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«Позвольте выразить слова восхищения вашим удивительным обаянием и жизненной энергией, талантом создавать домашний уют, растить и воспитывать детей, дарить окружающим душевное тепло.
Будьте всегда благополучны дома и успешны на работе. Глубокого уважения заслуживает вклад наших женщин в социально-экономическое развитие Иркутской области и общественную жизнь региона. Спасибо вам за это. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья и праздничного настроения!».