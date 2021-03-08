Чита, , 07:23 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 8 Марта, направил в адрес забайкальских женщин свои поздравления:

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«В этом году 8 марта мы отмечаем во многом необычно. Сейчас такой период времени, когда по-другому, с гораздо бОльшей наполненностью, звучат слова о здоровье, благополучии, хорошем настроении.

В это непростое время и в семьях, и в медицине, и образовании, на других должностях основная нагрузка зачастую ложилась именно на ваши плечи. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем восстановить привычный нам уклад жизни и вернуться к празднику в привычном для нас виде».

Также глава Забайкалья обратился к мужчинам: «Для женщин особенно важно не только в этот день, всегда, проявление вашей заботы, внимания, поддержки и любви».

Напомним, на 7 марта в Забайкальском крае установлено 95 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 39 406 человек.