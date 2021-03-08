Москва, , 07:19 — REGNUM Перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-17» с модуля Международной космической станции «Рассвет» на модуль «Поиск» назначена на 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После проведения перестыковки с модулем «Рассвет» будет состыкован корабль «Союз МС-18», который должен прибыть к МКС в апреле. Некоторое время в составе МКС будут находиться два пилотируемых корабля, а в конце апреля экипаж МКС-64 вернётся на Землю на корабле «Союз МС-17».

В ходе перестыковки корабля «Союз МС-17» будет завершена подготовка к отделению от МКС модуля «Пирс», на место которого позже будет установлен новый российский модуль «Наука».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что запуск модуля «Наука» к МКС запланирован на лето 2021 года.