Барнаул, , 07:16 — REGNUM Первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко сегодня, 8 марта, поздравили женщин региона с праздником.

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В их поздравлении, в частности, сказано:

«Восьмое марта — это самый любимый весенний праздник в нашей стране. Он является символом женственности, нежности и тепла. Этот день дарит мужчинам возможность выразить любимым и родным женщинам свою искреннюю признательность за поддержку, внимание и заботу.

Природа не поскупилась, наделив вас очарованием и красотой, мудростью и добротой, терпением и оптимизмом. Вы созидаете, вдохновляете, дарите новую жизнь. Своим талантом, трудом и настойчивостью женщины России добиваются успехов во всех сферах жизни, вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны и родного края».