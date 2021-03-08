Токио, , 06:56 — REGNUM Вакцинация медицинского персонала национальных Сил самообороны страны стартовала в Японии. Об этом 8 марта сообщает агентство Kyodo.

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Военные медики получат вакцину от COVID-19 в рамках ранней вакцинации медицинских работников. Запланировано, что на этом этапе будут привиты 4,8 млн врачей в стране. На настоящий момент в Японии зарегистрирована лишь одна вакцина от COVID-19 производства компании Pfizer.

На втором этапе вакцинации в Японии будут прививать граждан старше 65 лет. Таких в стране проживает около 36 млн. Планируется, что к маю разрешение на применение в Японии получит ещё одна вакцина и вакцинация станет доступна для всех категорий граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к концу весны в власти Японии могут одобрить применение ещё одной вакцины от COVID-19.

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