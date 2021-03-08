Киев, , 06:40 — REGNUM «Сильным ударом и потрясением» для России назвал закрытие оппозиционных каналов советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко 7 марта в интервью телеканалу «Обозреватель».

Закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Поцелуйко назвал «мощными шагами» со стороны президента Владимира Зеленского и Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)страны. Советник главы МВД Украины пояснил, что закрытие каналов, принадлежащих оппозиционным политикам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку стало ударом по российскому инструменту влияния на Украине.

Кроме того, Поцелуйко заявил, что Киев готов к возможному ответу на этот удар со стороны Москвы и выразил уверенность в том, что ответ обязательно будет.

Напомним, в начале февраля президент Украины Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО пятилетних санкциях против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также в отношении владельца этих каналов, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. СМИ, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров оппозиционеров Виктором Медведчуком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» не знают оснований для введения санкций против Медведчука.

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