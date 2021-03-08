Тюмень, , 06:27 — REGNUM В Тюмени 7 марта автомобиль Skoda Octavia протаранил стену жилого дома, и въехал в детскую комнату. Пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, автомобиль Skoda въехал в дом во время ухода от столкновения с другой машиной. Пострадали четыре человека: 27-летний водитель, его 25-летняя жена и годовалая дочь, а также ещё один пассажир. Водитель был трезв, отмечают в пресс-службе ГИБДД.

Выяснилось, что комната, в которую врезалась машина, была детской. Мальчик, проживающий в помещении, незадолго до тарана вышел из помещения.