Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Цена самой популярной криптовалюты биткойна в ходе торговой сессии превысила 51,3 тысячи долларов. Об этом 8 марта свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По состоянию на 02:55 мск стоимость биткойна составила $51,302 тыс., рост курса составил 5,1%. В дальнейшем наблюдалось снижение стоимости и в 03:07 мск курс биткойна находился на уровне $51,018 тыс. (+3,85%).

Напомним, курс биткойна поднялся впервые выше уровня $20 тыс. в декабре 29 020 года. В феврале текущего года курс самой популярной криптовалюты превышал $56 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что курс биткойна, по словам главы криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла, через десять лет может превысить 1 млн долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт предсказал рост биткоина до $1 млн