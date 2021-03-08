Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Ряд кибератак на внутренние системы российских сетей запланировали в ближайшие три недели Соединённые Штаты. Об этом 8 марта сообщила газета The New York Times.

По данным издания, взломы российских сетей будут сопровождаться экономическими санкциями. Кроме того, президент США Джозеф Байден намерен подписать указ об укреплении защиты американских сетей с целью предотвращения их взлома.

Утверждается, что американские кибератаки не будут очевидными, тем не менее, о них узнает российское руководство, а также военные и разведка. Отмечается, что взломы российских сетей станут ответом на масштабную хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Вашингтон обвинил Москву в причастности к хакерским атакам, несмотря на отсутствие доказательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доказательства ответственности России за взлом SolarWinds так и не были найдены.

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