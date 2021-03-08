Брюссель, , 04:18 — REGNUM Более 700 велосипедистов приняли участие в акции протеста против жёстких карантинных мер, которая состоялась в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя. Об этом 7 марта сообщила газета Soir.

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Протестная акция под названием «Катайся за свободу» состоялась в столице Бельгии уже в третий раз. Велопробег каждый раз сопровождается массовыми нарушениями действующих ограничений, в частности, участники не соблюдают рекомендуемую дистанцию. При этом полиция не препятствует мероприятию и не пытается штрафовать велосипедистов.

Организаторы акции заявили о намерении провести ещё одну массовую велосипедную прогулку в предстоящие выходные. Таким образом жители города пытаются добиться от властей решения о смягчении ограничительных мер, которые действуют в Бельгии с октября 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса в Бельгии действуют жёсткие ограничительные меры. В частности, на территории страны введён комендантский час, закрыт кафе, рестораны, культурные и спортивные заведения, запрещён выезд за рубеж. При этом с приходом тепла распространённым явлением стали массовые нарушения карантинных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Бельгии был продлён запрет для граждан на необязательные поездки за рубеж.

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