Каракас, , 03:49 — REGNUM О своём самочувствии после вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его выступление 7 марта транслировалось в Twitter.

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Президент Венесуэлы получил первую дозу вакцины от COVID-19 и сообщил, что не почувствовал никаких побочных эффектов. По словам Мадуро, он чувствовал себя хорошо, в первый день после ввода препарата ощущал лишь сонливость и небольшое головокружение.

Глава Венесуэлы добавил, что сейчас чувствует себя «на все 100%». Мадуро пошутил, что после вакцинации российским препаратом может «отлично говорить по-русски». Второй компонент вакцины политик получит 26 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес привились от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

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