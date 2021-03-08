Москва, , 03:07 — REGNUM Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с началом весны и с Международным женским днём с борта Международной космической станции (МКС). Видеопоздравление было распространено 8 марта пресс-службой Роскосмоса.

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Космонавт Рыжиков поздравил мам, бабушек, жён, дочек и сестёр с праздником и с началом весны и отметил, что женщины делают мир лучше и добрее.

Кудь-Сверчков, в свою очередь, пожелал каждой женщине услышать слова любви и почувствовать заботу и понимание близких людей. «Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом», — добавил космонавт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём и выразил им признательность за заботу и тепло домашнего уюта, которым женщины всегда стремятся окружить родных и близких людей.

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