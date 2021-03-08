Словацкая Республика, , 00:58 — REGNUM Словакия получила от Франции пожертвование в размере 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19. Об этом 7 марта сообщает Le Parisien.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович рассказал о «большом дружеском жесте» и «очень полезном и симпатичном подарке» Франции в Бойнице на западе Словакии на совместной пресс-конференции с послом Франции Кристофом Леонзи.

По данным посольства Франции в Словакии, Эммануэль Макрон встретился в среду, 3 марта, с президентом Словакии, «чтобы сообщить им об этом решении и скооперировать доставку вакцин». «Франция, сама находясь в напряженной ситуации, таким образом оказывает помощь и выражает поддержку дружественной стране, столкнувшейся с чрезвычайным кризисом в области здравоохранения», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что его страна не станет отказываться от российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и не планирует возвращать уже полученные дозы препарата обратно в Россию.