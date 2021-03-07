Париж, 7 марта 2021, 23:46 — REGNUM Почти две трети французов считают, что к политикам суд относится не так строго, как к гражданским. Об этом 7 марта сообщает Le Parisien со ссылкой на Французского института общественного мнения (IFOP).Согласно опросу IFOP, 62% французов считают, что к политическим деятелям суд относится «менее жестко», чем к обычным гражданам. Половина из 1012 человек, опрошенных институтом, также считает, что с Николя Саркози, приговоренным к тюремному заключению, обращались «лучше, чем с простым гражданином».Четверть опрошенных считает, что судят одинаково вне зависимости от того, занимался ли человек политикой или нет. И только 12% опрошенных считают, что к политическим деятелям относятся «строже».
«Беговые лыжи»
Две трети французов считают, что в суде с политиками обходятся лучше
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.