Минск, , 23:39 — REGNUM В Белоруссии правоохранители после состоявшихся в августе 2020 года президентских выборов зарегистрировали более 2,5 тыс. преступлений, которые связаны с протестной деятельностью. Об этом заявил замглавы МВД республики Геннадий Казакевич.

«Если мы говорим про преступления, связанные с протестной активностью, всего с августа прошлого года их уже более 2,5 тыс.», — сказал Казакевич в эфире телеканала «Беларусь-1».

Правоохранительные органы установили уже более 800 лиц, причастных к преступлениям, связанным с протестами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после объявления результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года и по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане с протестами вышли на улицы белорусских городов.

Постепенно акции протестов с ежедневных переросли в митинги протестующих по выходным дням, а в итоге — к прогулкам преимущественно жителей некоторых микрорайонов белорусской столицы с бело-красно-белой символикой относительно немногочисленными группами.