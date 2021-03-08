, 09:29 — REGNUM Перенос визита в Израиль генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлом в связи с тем, что он ещё не полностью вакцинировался от COVID-19, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 7 марта в социальной сети Facebook.

«В наркокартелях обязательное правило: не употреблять то, чем торгуешь», — поделился Dmitry L.

Многие пользователи удивились тому, что руководитель фармацевтической компании, производящей вакцину от коронавируса, за столь долгое время, с момента создания препарата, так и не привился им.

«Сапожник без сапог. Хотя, оно и понятно, что это за сапоги, если главный их примерить боится», — считает Виктория П.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что, несмотря на задержку, запрет на въезд в Израиль является правильным решением. Все должны быть привиты, вне зависимости от должности, считают люди.

«Почему смешно? Всё правильно, правила для всех», — пишет Nikita S.

Нашлись и те, кто предположил, что глава Pfizer не смог до конца привиться потому что ожидает, когда в Западе зарегистрируют российскую вакцину.

«Ждёт, когда «Спутник V» разрешат к применению», — шутит Михаил К.

Напомним, 7 марта издание The Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12 опубликовал материал о том, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла перенёс визит в Израиль из-за того, что еще не полностью вакцинировался от COVID-19.