Москва, , 09:29 — REGNUM Заявление министра обороны Эстонии Калле Лаанета, который, ссылаясь на результаты социологических опросов, указал, что в стране значительно выросло количество подростков, готовых оказать вооружённое сопротивление в случае нападения на страну, где наиболее вероятным «агрессором» может стать Россия, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 7 марта в социальной сети Facebook.

«Провели бы опрос, сколько российских школьников хотят завоевывать Прибалтику. Мне кажется 1−2%», — поделился своим мнением Николай К.

Многие пользователи выразили своё искреннее удивление тому, что в Эстонии вообще кто-то подозревает, что Россия может быть угрозой для их страны.

«Неужели эти люди не понимают, что никто с ними воевать не собирается. Если они зашевелятся, то от них мокрого места не останется!», — пишет Татьяна И.

Некоторых данная новость позабавила. Люди считают, что в Эстонии слишком ложно стало найти взрослых военных, поэтому их ищут среди несовершеннолетних.

«А что, кроме школьников воевать у них больше некому? Так дальше пойдет и будут готовить детсадовцев», — шутит Галина З.

Часть людей поделилась своими наблюдениями за ситуацией в Эстонии. Люди отмечают, что населению внушают страх перед Российской Федерацией.

«Я из Эстонии и могу одно сказать, что промывание мозгов идёт сильнейшее. Да, и что ждать, если нам уже второго президента назначает США», — написала Ирен С.

Напомним, 7 марта RT опубликовало материал, согласно которому министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, ссылаясь на результаты социологических опросов, что в стране значительно выросло количество подростков, готовых оказать вооружённое сопротивление в случае нападения на страну. Наиболее вероятным «агрессором» называется Российская Федерация.