Берн, , 22:55 — REGNUM В Швейцарии приняли решение запретить ношение паранджи и никабов в общественных местах, сообщает Swiss Info со ссылкой на данные общественной телерадиокомпании SRG.

Так, закон предполагает в том числе наложение запрета на сокрытие лица во время нахождения в публичных местах с помощью предметов гардероба.

Ранее в Швейцарии, согласно итогам референдума, в поддержку законопроекта выступили 52,7% респондентов.

Исключением станут места религиозного культа, а также случаи, когда лицо закрыто по медицинским показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года во Франции несколько депутатов Национального собрания от партий «Республиканцы» и «Вперед, Республика!» покинули зал заседаний парламентской комиссии по предотвращению негативного влияния пандемии SARS-CoV-2 на детей и молодежь в знак протеста против присутствия на заседании женщины в хиджабе.

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