Москва, , 22:58 — REGNUM Заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Москва должна признать себя стороной конфликта в Донбассе, иначе, ситуация зайдёт в тупик, обсудили в сети. Пользователи выразили своё мнение 7 марта в социальной сети Facebook.

«Конфликт у деда в башке! Сколько молодых … погибло, а этот живёт и вякает ещё», — пишет Ольга О.

Многие пользователи крайне удивились такому заявлению со стороны Кравчука. Они уверены, что это крайне странно, когда страну принуждают признать себя участником конфликта.

«Это что-то новое в военном деле, я считаю — принуждение к объявлению себя стороной конфликта», — написал Константин Л.

Некоторые комментаторы считают, что авторы развала Советского Союза «оживились» за последнее время и делают крайне противоречивые высказывания.

«Лучше бы вели себя тихо», — поделилась своим мнением Tanya A.

Нашлись и те, кто уверен, что данное высказывание Кравчука связано с грядущим возобновлением активных боевых действий на территории Донбасса.

«Через неделю-другую, скорее всего, начнутся опять боевые действия с подачи Украины. Я не Ванга, конечно, но к этому идёт», — считает Sergey K.

Напомним, 5 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Россия должна признать себя стороной конфликта в Донбассе, иначе, ситуация зайдёт в тупик.