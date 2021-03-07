Москва, , 22:49 — REGNUM Заявление председателя крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфреда Вебера о том, что Евросоюз должен использовать «Северный поток — 2» как инструмент давления на Москву, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 7 марта в социальной сети Facebook.

«Пусть помёрзнут следующей зимой, тогда всё придёт на круги своя», — считает Viktoria R.

Многие пользователи считают, что ЕС, при посредничестве США, ведёт совершенно абсурдную политику, направленную против Российской Федерации.

«Я думаю, ума у них хватит покупать у России, а потом обратно отправлять в Россию. Прекрасный метод борьбы с Россией. Удачи им как вместе взятым так и по отдельности. Вот Украина напрямую не хочет покупать газ у России, покупает через Евросоюз, тот же российский газ. Ну и цена, конечно, выше. На зло маме уши отморожу», — пишет Natalja M.

Некоторые пользователи призвали ЕС обратить внимание на то, что Германия согласилась строить «Северный поток — 2». Они уверены, что если и следует высказывать претензии, то точно не в сторону России.

«Я вот одного не пойму: почему все претензии к России, а не к Германии, которая согласилась покупать этот газ?», — задаётся вопросом Жанибек Н.

Другие пользователи считают, что Вашингтон и Брюссель очень обеспокоены возможным экономическим ростом в России.

«Из этого понятно, что самое страшное для них это экономическая стабилизация России. Даже когда сам проект ещё не готов, они политизируют его буквально каждый день. Двигают ими обычные зависть и жадность», — поделился своим мнением Алексей М.

Напомним, 6 марта председатель крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер заявил изданию Spiegel о том, что Евросоюз должен использовать «Северный поток — 2» как инструмент давления на Москву.