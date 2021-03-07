Минск, , 22:19 — REGNUM В Белоруссии промышленное производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» запустят в конце, заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По его словам, 26 февраля в Белоруссии выпущена первая партия — 15 тыс. доз вакцин, которые сейчас в институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность.

«И с 30—31 марта мы уже начнём производить вакцину. По плану — 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объёмы», — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Главной целью на данный момент является насыщение белорусского рынка вакциной и вакцинация граждан Белоруссии, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что национальные фармпредприятия с марта будут выпускать по 500 тыс. доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V» ежемесячно.

По его словам, в Белоруссии привиты от коронавируса уже около 25 тыс. человек. Первыми вакцинацию прошли медики. В регионы поступает ещё 40 тыс. вакцин, кроме того, Минск получил 100 тыс. доз китайской вакцины, которой хватит на 50 тыс. человек. Ещё 100 тыс. доз поступят в марте.