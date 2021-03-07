Сен-Дени, Франция, , 22:13 — REGNUM Шестнадцать улиц и площадей города Сен-Дени временно переименованы в честь француженок и иностранок, которые сделали свой вклад в развитие общества, некоторые из них малоизвестны. Об этом сообщает 7 марта Le Parisien.

Мэрия города Сен-Дени выбрала 16 женщин, именами которых будут переименованы улицы и площади для того, чтобы люди смогли познакомиться с данными выдающимися личностями. Данная акция будет проходить с 6 марта до конца месяца.

«Мы решили, что нужно поместить в общественное пространство имена значимых женщин, чтобы привлечь к ним внимание», — резюмирует заместитель мэра города Антуан Мокран.

Например, одна площадь была переименована в честь афро-американской аболиционистки Соджорнет Трут, которая в XIX веке выступала за права женщин. Другая площадь — возле станции Рер-Д-Стад-де-Франс — получила название в честь Франсуазы Барре-Синусси, французской исследовательницы, которая участвовала в открытии ВИЧ и получила в 2008 году Нобелевскую премию по медицине.

На сегодняшний день в Сен-Дени менее 5% улиц названы в честь женщин. «Работники муниципалитета отдают предпочтение женским именам для наименований новых объектов и новых улиц», — говорит Антуан Мокран. Такое решение было принято после того, как новую школу назвали в честь Жизель Халими, борца за права женщин.