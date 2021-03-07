Москва, 7 марта, 2021, 22:13 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

Для жителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продлена до 1 апреля возможность въезда в Россию с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Соответствующее распоряжение утверждено правительством. Об этом сообщает ИА REX.

Благодаря мобильному приложению, результаты тестирования (ПЦР-тест) отражаются в виде QR-кода, который можно предъявлять на границе. Приложение разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития и помимо Армении и Белоруссии к нему подключилась уже Киргизия. «В ближайшем будущем ожидаем подключения Казахстана», — говорится на сайте разработчика приложения. Также сообщается, что происходит регулярное подключение к приложению новых медицинских лабораторий.

Что касается российских лабораторий, подключённых к приложению, то в списке нет государственных учреждений. По состоянию на 7 марта мобильное приложение, призванное облегчить передвижение граждан, содержит список лабораторий и медицинских учреждений на территории России, являющихся «ООО». Нет ни одного государственного учреждения, а это означает, что QR-код присваивается только по результатам теста, сданного только в частных лабораториях. Стоимость таких тестов колеблется в среднем от 1500 до 3000 рублей.