Санкт-Петербург, , 22:37 — REGNUM В Военной академии связи в Петербурге проходит Международный турнир по перетягиванию каната, посвященный памяти Героя Советского Союза и Героя России, легендарного лётчика, участника боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Николая Майданова.

Девушки-курсанты во время турнира по перетягиванию каната в Военной академии связи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Среди участников соревнований — сборные команды городов Санкт-Петербург и Тверь, Военной академии связи, Военного института физической культуры, Михайловской военной артиллерийской академии, ВУНЦ ВМФ России и Республики Казахстан.

Также в перетягивании каната соревнуются в девушки-курсанты, чемпионки России по перетягиванию каната, готовящиеся к участию в Чемпионате мира по перетягиванию каната, который пройдёт Барселоне.

В воскресенье, 7 марта, соревнования проходили в двух весовых категориях женских команд 520 кг и 560 кг, в трех весовых категориях мужских команд 600 кг, 640 кг, 680 кг и одной смешанной команды 580 кг.

Всего в ходе соревнований состоялось более 130 «раундов».