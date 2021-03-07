Москва, , 22:24 — REGNUM Заявление координатора правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханна Заатхоффа о том, что было бы безответственно не завершить «Северный поток — 2», вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 7 марта в социальной сети Facebook.

«Не перевелись, оказывается, в Германии умные люди. И это приятно», — написала Марина С.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением немецкого чиновника. Они уверены, что это не только экономическая выгода для Германии.

«Это не только мост с Россией, но и еще тепло для этих …, которые пытаются остановить этот поток», — пишет Раиса Р.

Некоторые пользователи считают, что мнения чиновников в Германии по поводу данного проекта уже не имеют значения.

«Все эти мнения ничего не значат, пока не будет консолидированного решения о дальнейшей судьбе трубы. Походу, Штаты настроены решительно пресечь эту затею», — поделился своим мнением Рашид А.

Другие пользователи выразили мнение, что из-за «Северного потока — 2» может «пострадать» только одна страна — Украина, чья экономика держится, по сути, лишь на транзите топлива через свою территорию.

«Владимир Зеленский боится, если «Северный поток — 2» будет достроен, экономика страны окажется перед крахом», — считает Владимир Ф.

Напомним, 6 марта координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил в интервью РИА Новости о том, что было бы безответственно не завершить «Северный поток — 2», учитывая экономические соображения.