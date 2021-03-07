Ереван, , 22:02 — REGNUM

Экс-глава МИД Армении Вардан Осканян написал статью, в которой, ссылаясь на свой многолетний дипломатический опыт, объясняет, что, когда у международного сообщества формируются стереотипы, в дальнейшем их очень сложно сломать. Это было и тогда, когда Армения была в более выгодном положении, но сегодня, с учетом поражения в войне, эти стереотипы еще сложнее будет сломать. Об этом сообщает ИА REX.

Среди сформировавшихся новых стереотипов Вардан Осканян назвал следующие:

1) вопрос Нагорного Карабаха решен,

2) Карабах — это азербайджанская территория, где проживают армяне и к их вопросам, связанным с защитой прав человека, можно прислушиваться,

3) пришло время смотреть в будущее.

По словам Осканяна, дипломатически Армении следует уточнить свою позицию по Нагорному Карабаху следующим образом: