Малабо, , 21:58 — REGNUM На северо-западе Экваториальной Гвинеи в городе Бата прогремели четыре мощных взрыва. Об этом 7 марта сообщает Reuters.

Местные СМИ сообщают, что под завалами есть пострадавшие. Также отмечается, что больницы переполнены пострадавшими. Причина взрывов пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе правительство Экваториальной Гвинеи обратилось к США с просьбой помочь в борьбе с «пиратскими атаками».

По данным Международного морского бюро (IMB), число зарегистрированных похищений людей в Гвинейском заливе в 2020 году увеличилось на 40% по сравнению с 2019 годом. По данным бюро о пиратской активности в 2020 году, 95% всех похищений людей на воде в мире происходило в Гвинейском заливе.