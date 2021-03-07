Тирана, , 22:05 — REGNUM В Албании 7 марта в результате обследования 3372 человек выявили 819 новых случаев заражения коронавирусом. За день вакцинацию от COVID-19 в стране прошли 306 человек. Всего вакцинацию прошли 19 663 гражданина Албании. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

За первые дни марта COVID-19 унес жизни свыше 140 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 112 897 случаев заражения коронавирусом. 75 190 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 939 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умер 21 пациент с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 768 человек (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины в Тиране. На стационарном лечении находятся 647 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. Восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: За первую неделю марта в Албании от COVID-19 скончались свыше 100 человек