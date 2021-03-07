Москва, , 23:50 — REGNUM Согласие обновить закон о полномочиях президента США по нанесению ударов за границей, которое дал действующий глава Белого дома Джозеф Байден, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 марта в социальной сети Facebook.

«Не хило. Можно все происки спецслужб свалить на кого угодно и начать бомбить!», — написал Nikolay D.

Многие пользователи пришли к выводу, что США будут наносить удары за пределами своей территории без оглядки на какие-либо законы и рамки полномочий.

«Посмотрим, что получится по факту, ведь пока что имеем уже один удар по суверенной Сирии и это в самом начале каденции», — пишет Oleg D.

Некоторые пользователи уверены, что в сенате США намереваются наоборот, ограничить Байдена в своих «агрессивных действиях».

«Я думаю, ему сенат предложил ограничить полномочия. Таки поняли, что-то с ним не в порядке! Этот воин может и саму Америку разбомбить!», — считает Furqatbek X.

Другие пользователи считают, что если полномочия президента США будут расширены, то главным обоснованием их применения станут якобы террористические действия.

«Только террористы в его голове. Что будет делать НАТО без террористов и «борьбы за американскую демократию»?», — задаётся вопросом Ваня Т.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что президент США Джо Байден согласился с необходимостью пересмотра своих полномочий в части применения военной силы за рубежом.