Москва, 7 марта, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Первые партии нефтепродуктов из Белоруссии, которые поступили в российские порты, стали причиной обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Свою же нефть, через свои порты, Россия продаёт, а вот деньги братскому народу отдаёт!», — поделился своим мнением Сергей Я.

Многие пользователи считают странной ситуацию, когда российское топливо становится товаром из Белоруссии. Они уверены, что это сделано исключительно для поддержки экономики республики.

«Интересно! Из России в Беларусь, а потом из Беларуси — в Россию?! Хороший бизнес!», — считает Aurel U.

Некоторые комментаторы указали на то, что ранее данные нефтепродукты перемещались через порты стран Восточной Европы, но из-за обострения отношений с Белоруссией им теперь придётся искать других поставщиков.

«Обычных людей, работающих в портах в этих странах, конечно, жаль. Многие потеряют работу. Они терпят, или им по кайфу так жить, или за 30 лет независимости их так всех там «переучили» на вечную борьбу назло бабушке», — пишет Dmitry A.

Отдельные пользователи оказались удивлены тем, почему такие поставки не осуществлялись раньше, а лишь только после того, как Евросоюз вёл санкции против Белоруссии.

«Если переброска через российские порты дешевле чего же он раньше не отправлял через российские порты? У России есть незамерзающие порты? А Россия сама не может производить нефтепродукты?», — задаётся вопросом Андрей О.

Напомним, 6 марта в Министерстве транспорта России сообщили о том, что в российские порты поступили первые партии нефтепродуктов из Белоруссии.