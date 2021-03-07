Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Вооруженные силы Соединенных Штатов готовы нанести ответный удар после атаки военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными в Ираке. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Так, ведущая телеканала ABC поинтересовалась у него, выяснили ли власти США, кто стоит за недавней атакой и следует ли ожидать от Пентагона ответных мер.

«Осуществившим эту атаку следует ожидать, что мы примем необходимые меры, чтобы защитить себя, — сказал он. — Мы нанесем удар, если посчитаем, что это необходимо, в то время и в том месте, которые выберем сами».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта сообщалось, что в Ираке обстреляли базу, используемую США.

Отметим, 26 февраля военно-воздушные силы атаковали инфраструктуру проиранских сил в Сирии недалеко от границы с Ираком. По некоторым сведениям, в результате авиаудара погибли не менее 17 человек.

Накануне, 6 марта, президент США Джо Байден согласился с необходимостью пересмотра своих полномочий в части применения военной силы за рубежом,