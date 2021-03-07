Санкт-Петербург, , 21:50 — REGNUM Погода в Петербургском регионе в день «праздника весны» 8 марта будет по-настоящему зимней: с морозом, ветром, снегом и гололедицей. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение из-за усиления ветра северных направлений до 15 м/с, гололедицы на дорогах и снежного наката.

Зима в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе <…> Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений <…> В условиях гололёда на трассе соблюдайте безопасный скоростной режим, также будьте очень осторожны при совершении манёвров на дороге», — рекомендуют сотрудники МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 марта в Петербурге будет облачная, днем с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег. ветер северный, северо-восточный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью −10…−12 градусов, днем −8…−10 градусов. На дорогах гололедица, снежный накат.

В Ленинградской области ночью и утром в большинстве районов снег, метель, днем местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с, ночью и утром местами порывы 15 м/с. Температура воздуха в течение суток составит −8…−13 градусов, ночью местами −15…−17 градусов, днем на юго-западе Ленобласти −5…−7 градусов. Как и в Петербурге, на дорогах гололедица, снежный накат.