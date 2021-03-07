Москва, , 21:42 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского поблагодарить западных партнёров за введение персональных санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 7 марта в социальной сети Facebook.

«Благодарность «отцу основателю» проекта «Зеленский — президент», — пишет Марина Б.

Многие пользователи оказались удивлены предательством Зеленского по отношению к своему давнему приятелю и его вероятному руководителю во время президентской гонки.

«Кукла благодарит хозяев за санкции против своего кукловода», — написала Наталья Я.

Некоторые комментаторы указали на то, что выражать благодарность США за борьбу со своими олигархами глупо. Они уверены, что Вашингтон делает что-либо только для своей выгоды.

«Что у него в голове? США против своей выгоды ничего делать не будут. Насчёт олигархов, вообще смех. Их в США больше всего. Пусть к лоббистам США обратится, правда им платить придётся и не хило. А где бабло взять? Опять же у олигархов. Чудеса в решете», — поделился своим мнением Владислав С.

Нашлись и те, кто предположил, что борьба с украинскими олигархами со стороны США продиктована тем, чтобы очистить поле для своих транснациональных компаний.

«Уберём олигархов и приведём зарубежные ТНК — это же гениально. Если от своих олигархов выли, то с чужими даже рот открыть не сможем», — считает Svetlana S.

Напомним, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за помощь в борьбе с олигархами и введение персональных санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.