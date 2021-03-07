Москва, 7 марта, 2021, 21:21 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Медаль СССР «За победу над Японией» (1945)

Открытое обращение к членам фракции «Единая РОССИЯ»

Председателю ВПП «Единая Россия», заместителю председателя Совета Безопасности РФ Д.А. Медведеву

Председателю фракции ВПП «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ С.И. Неверову

Членам фракции ВПП «Единая Россия»

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Уважаемый Сергей Иванович!

Уважаемые члены фракции ВПП «Единая Россия»!

В ближайшее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоится рассмотрение в первом чтении законопроекта, внесенного рядом депутатов, которым предлагается переименование дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» в «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны (1945 год)».

Вопрос этот неоднократно на протяжении последнего десятилетия рассматривался депутатами Государственной Думы, и каждый раз он блокируется только одной фракцией — ВПП «Единая Россия». Мотивы такой позиции ведущей политической партии страны весьма надуманные и противоречат не только фактической истории вопроса, но и направлены на подрыв одной из основ патриотической составляющей всего нашего народа.

Как известно, этот Всенародный праздник — 3 сентября День Победы над Японией — установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1945 года, и он отдает дань памяти нашим воинам Красной Армии — освободителям, павшим в боях за Отечество против милитаристской Японии в Северно-Восточной Азии.

В результате этих героических подвигов наших воинов вынудили милитаристскую Японию союзницу нацисткой Германии принять Акт о безоговорочной капитуляции, что приблизило окончание Второй мировой войны и возвратило в состав России острова Сахалин и Курильские острова.

За проявленное мужество наших воинов в боях с японцами Родина удостоила медалью за «Победу над Японией» 1,8 млн солдат, матросов и офицеров, около 100 воинам присвоена высокая награда — Герой Советского Союза. Эти боевые отличия с гордостью носят живущие воины-ветераны, и их бережно хранят дети, внуки, правнуки павших в боях и ушедших уже в мирное время.

Вы, уважаемые Дмитрий Анатольевич, Сергей Иванович, члены партии и фракции ВПП «Единая Россия», считая себя патриотами Отечества, неоднократно подчеркиваете и призываете, и это правильно, помнить и бережно относиться к нашей истории. И особенно хранить память о ратных подвигах в Великой Отечественной войне, которая объединяет наши народы и составляет одну из главных основ нашего патриотизма.

Вынужден привлечь ваше внимание к тому, что Победа в Великой Отечественной войне, патриотизм всего нашего народа состоит из двух неделимых составляющих — это Победа над Германией и Победа над Японией.

Так почему же члены фракции ВПП «Единая Россия», признавая все это на словах, постоянно голосуют против внесения соответствующей поправки о переименование дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» в «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны (1945 год)?».

Надуманные, простите за вольность, вынужден напомнить народную пословицу — высосанные из пальца — аргументы, обосновывающие не принятия такой поправки, как это сделал Комитет по обороне Госдумы ведомый единороссами, не может больше рассматриваться как истина в последнем слове.

Более того, власть, потакая единороссам в этом важном вопросе тем самым крадет у нас, наследников воинов победителей, 3 сентября День Победы над Японией историческое значения, которого для нашего народа, да и для всего мирового сообщества ярко прозвучал одновременно в Обращениях к своим народам глав СССР и США И. Сталина и Г. Трумэна и опубликованных в то время в газетах Правда и Известия.

Празднование Дня Победы над Японией отмечается в КНР, КНДР, Республике Корея, США, Великобритании, Франции, Голландии, Австралии и других государствах.

Наиболее широко он отмечается в Китайской Народной Республики, которая в ходе войны с Японией потеряла более 20 млн. своих граждан. На одном из торжеств в Китае по случаю Дня Победы над Японией 3 сентября 2015 году присутствовали по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина и Президент России В.В. Путин, что с одобрением было воспринято большинством наших сограждан, да и всего мирового сообщества.

Уважаемые руководители, члены фракции ВПП «Единая Россия»!

Вчитайтесь внимательно в речь Верховного главнокомандующего, руководителя страны, всего народа победителя того периода И.В. Сталина относительно отечественного вклада в Победу над Японией. Уверен, из этого действительно исторического анализа вам хватит достаточно аргументов, чтобы проголосовать за принятие поправки, как это предлагает ряд депутатов. И это будет единственно правильным вашим решением, что по достоинству будет оценено всеми народами нашей страны.

С уважением,

В.К. Зиланов, сын участника Великой Отечественной войны, отнесен к детям войны, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области

06.03.2020 года.