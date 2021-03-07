Дублин, , 21:21 — REGNUM Глава МИД Ирландии Саймон Коувени в ходе переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил планы об открытии посольства в Иране в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Ирана.

«Министр иностранных дел Ирландии еще раз объявил, что, согласно заключенным договоренностям, шаг за шагом страна будет делать шаги по открытию посольства в Иране», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние проблемы, ситуацию в Ближневосточном регионе и ядерную сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, новый раунд политических переговоров между Исламской Республикой Иран и Ирландией начался 17 февраля в режиме видеоконференции между высокопоставленными политическими должностными лицами двух стран.

Тогда в ходе встречи стороны обменялись последними событиями по СВПД, двустороннему, региональному и международному сотрудничеству.

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