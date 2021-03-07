Москва, , 21:29 — REGNUM Заявление депутата Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР), в котором он предлагает предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 7 марта в социальной сети Facebook.

«Неплохо бы чётко расшифровать, что они понимают под определением «дальнего следования», чтобы потом, как обычно, не было вольного трактования. «Дайте билет в Екатеринбург по льготе. У нас дальние только на Аляску», — пишет Андрей Л.

Многие пользователи поддержали данную инициативу. Они отметили, что важно дать чёткую расшифровку понятия «дальнего следования», чтобы граждан не мучили «бюрократические проволочки».

«Вот это дело! В авиации есть субсидированные билеты, пусть РЖД подтягивается. Я периодически езжу к детям и внукам с юга России на Крайний север. Много бабушек и дедушек едут с подарками к семье», — поделилась Tatiana E.

Некоторые пользователи считают, что эти льготы могут быть доступны не для всех пенсионеров. Они уверены, что в разных регионах по-разному относятся к предоставлению льгот для населения.

«Это в Москве пенсионерам льготы, доплаты, а в других городах пенсионер пенсионеру рознь. Есть стаж, а где медаль и свободен. В общежитиях пенсионеры живут, вот тут конкретный дурдом. Условия плохие, а платим, как за квартиру без приборов учета», — написала Таня Р.

Нашлись и те, кому данная инициатива показалась не столь полезной, нежели, к примеру, отмена оплаты за коммунальные услуги.

«Далеко не все ездят! Лучше бы отменили плату за ЖКХ, это как раз для каждого!», — считает Ольга М.

Напомним, 6 марта телеканал RT опубликовал информацию о том, что депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) предлагает предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева.